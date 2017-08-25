Константин Генич: Жеребьевка сладкая. И «Зенит», и «Локомотив» должны проходить

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Жеребьевка сладкая. И «Зенит», и «Локомотив» должны проходить», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Жеребьёвка сладкая. И Зенит и Локомотив должны проходить. — Константин Генич (@GenichK) 25 августа 2017 г.

Напомним, питерский клуб на данной стадии турнира сыграет против «Реала Сосьедад», норвежского «Русенборга» и македонского «Вардара». «Локомотиву» предстоит встретиться с «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».

Расписание матчей станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй – 28 сентября, третий – 19 октября, четвертый – 2 ноября, пятый – 23 ноября, шестой – 7 декабря.