Илья Геркус: Все соперники в группе Лиги Европы «Локомотиву» по силам

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

- Группа довольно ровная. Все соперники нам вполне по силам. Мы должны играть и добиваться результата.

Для болельщиков это отличная возможность посетить красивые интересные страны, увидеть чужую культуру и получить удовольствие. Так что с надеждой смотрим в будущее, - заявил Геркус.

Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».