Анатолий Мещеряков: «Локомотив» обязан выходить из группы, точка

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков – о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Напомним, российский клуб на данной стадии турнира сыграет с «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».

«Соперники проходимые. Мы обязаны выходить из группы, точка. С таким уровнем состава команды – тем более. Вообще, перед тренерским штабом изначально ставилась задача попадания в плей-офф Лиги Европы», – цитирует Мещерякова ТАСС.

Расписание матчей станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй – 28 сентября, третий – 19 октября, четвертый – 2 ноября, пятый – 23 ноября, шестой – 7 декабря.