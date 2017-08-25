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Андрей Червиченко: «Спартак» будет бороться за Лигу Европы с «Марибором»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о жеребьевке Лиги чемпионов.

- Президент «Спартака» Леонид Федун так прокомментировал соперников по группе: с «Ливерпулем» будем бороться, остальные («Марибор» и «Севилья») по силам.
- Блажен, кто верует. Наши команды традиционно плохо играют с испанскими, да были несколько удачных матчей с «Реалом», давняя победа ЦСКА над «Барселоной», но обычно испанцы для нас – проблема.

В этой группе судьба двух путевок в плей-офф ясна – «Ливерпуль» и «Севилья». А в битве за путевку в Лигу Европы «Марибор» отнюдь не подарок. Словенцы весьма упертые. А что случилось с нашей сборной в этом же Мариборе, мы отлично помним. У «Спартака» все гораздо хуже, чем у ЦСКА, - сказал Червиченко «Советскому спорту».

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?
Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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