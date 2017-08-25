Защитник «Русенборга» Региниуссен: «Зенит» не станет магнитом для притяжения болельщиков

Защитник «Русенборга» Торе Региниуссен поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Зенитом» в групповом этапе Лиги Европы.

- Возможно, у «Зенита» нет громкого имени в Европе, но они могут покупать футболистов за 50-60 млн евро. Это один из самых сложных соперников из тех, что могли нам достаться. В то же время этот клуб не станет магнитом для притяжения болельщиков на стадион, — цитирует Региниуссена NRK.

Напомним, петербургский «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы-2017/18 в результате жеребьевки, которая прошла в Монако.



В группе L команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Расписание игр станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.