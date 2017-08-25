Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Халл Сити- : -Болтон
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  ПСЖ- : -Сент-Этьен
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Русенборга» Региниуссен: «Зенит» не станет магнитом для притяжения болельщиков

Источник:  NRKКомментарии

Защитник «Русенборга» Торе Региниуссен поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Зенитом» в групповом этапе Лиги Европы.

- Возможно, у «Зенита» нет громкого имени в Европе, но они могут покупать футболистов за 50-60 млн евро. Это один из самых сложных соперников из тех, что могли нам достаться. В то же время этот клуб не станет магнитом для притяжения болельщиков на стадион, — цитирует Региниуссена NRK.

Напомним, петербургский «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы-2017/18 в результате жеребьевки, которая прошла в Монако.

В группе L команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Расписание игр станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря. 

Голосование: «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Как выступит «Зенит» в Лиге Европы?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Богумил Паник: Помню, когда я тренировал «Лех», мы победили «Локомотив»Главный тренер «Злина» Богумил Паник прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.Константин Лепехин: «Зенит» трудно назвать фаворитом Лиги ЕвропыБывший полузащитник «Зенита» Константин Лепхин прокомментировал ответную игру 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта.Юрий Семин: Если сыграем на сто процентов своих возможностей, то выйдем из группыГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.Соломон Кверквелия: Группа хорошая, но надо выигрыватьЗащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.Дмитрий Булыкин: «Зенит» должен проходить как минимум до полуфинала Лиги ЕвропыСоветник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы.
Футбол
Соломон Кверквелия: Группа хорошая, но надо выигрывать
Футбол
Виктор Булатов: У «Спартака» есть шанс на третье место в группе Лиги чемпионов
Футбол
Павлюченко получил травму и пропустит минимум две недели
Футбол
Илья Геркус: Все соперники в группе Лиги Европы «Локомотиву» по силам
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Русенборг
Русенборгкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости