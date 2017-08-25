Денис Терентьев: «Реал Сосьедад» будет фаворитом наряду с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился впечатлениями от результата жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

- У нас есть тренеры-испанцы по физподготовке, которые говорят, что «Реал Сосьедад» очень хорошая команда, которая закончила чемпионат на шестом месте. Думаю, что они будут фаворитами наряду с нами. Но и «Русенборг», и «Вардар», выбивший «Фенербахче» и показавший этим свой высокий уровень, сильные соперники. На них нужно будет серьезно настраиваться.



«Зенит» уже выходил в прошлом году с первого места в плей-офф, не испытав особых проблем. Думаю, и в этом году, если будем серьезно настраиваться, сможем достичь этой цели. Все возможно, всё в наших силах. Кто-то хотел видеть более звездных соперников в нашей группе, но получилось так, как получилось. У меня никаких предпочтений не было. Будем играть с теми, кто нам попался, - приводит слова Терентьева «Чемпионат».

Напомним, петербургский «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы-2017/18 в результате жеребьевки, которая прошла в Монако.



В группе L команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Расписание игр станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.

В сезоне-2016/17 петербуржцы заняли первое место в группе с АЗ, «Дандолком» и «Маккаби» (Тель-Авив). Сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала турнира, где по сумме двух матчей уступили «Андерлехту» (3:3 - гв).