Владимир Ткачев: «Ак Барсу» просто нужно больше работать

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

«Хороший матч получился, немножко уступили в начале. Наверное, это от избытка желания показать хороший хоккей, на эмоциях, иногда перехлестывало нас в некоторых моментах. Слава богу, что мы смогли собраться и организованно завершить игру, что дало результат. Впереди много игр, начало положено, нужно много работать, и все будет хорошо.

Все ребята молодцы: и Эмиль хорошо сыграл, и нападающие, и защитники. Выделю всю команду», – приводит слова Ткачева официальный сайт «Ак Барса».