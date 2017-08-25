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Владимир Ткачев: «Ак Барсу» просто нужно больше работать

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал победу в матче  регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

«Хороший матч получился, немножко уступили в начале. Наверное, это от избытка желания показать хороший хоккей, на эмоциях, иногда перехлестывало нас в некоторых моментах. Слава богу, что мы смогли собраться и организованно завершить игру, что дало результат. Впереди много игр, начало положено, нужно много работать, и все будет хорошо.

Все ребята молодцы: и Эмиль хорошо сыграл, и нападающие, и защитники. Выделю всю команду», – приводит слова Ткачева официальный сайт «Ак Барса».

Матч

Ак Барс - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Кейн (Йип), 3:41 (0:1). Ткачёв (Марков), 13:04 (1:1). Поникаровский (Юйэнь, Локхарт), 26:06 (1:2). Малыхин (Глухов, Токранов), 28:43 (2:2). Азеведо (Ткачёв, Чибисов), 49:13 (3:2). Азеведо 58:13 (4:2).

Место и дата

24 августа 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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