Евгений Загорулько: Ласицкене по силам побить рекорд мира Костадиновой

Заслуженный тренер России Евгений Загорулько высказался о перспективах двукратной чемпионки мира Марии Ласицкене.

– Маша – уникальный человек, ее результаты не поддаются анализу, – приводят «Известия» слова Загорулько. – Я не знаю, как можно 17 стартов подряд прыгать за два метра. Она молодец, что тут скажешь. Я думаю, она должна быть образцово-показательным спортсменом. Все, у кого есть возможность, должны создать ей условия для тренировок. Думаю, что Мария способна выиграть для России сразу несколько Олимпийских игр.

– Она способна побить рекорд вашей знаменитой ученицы Анны Чичеровой (рекорд России – 2,07 метра)?

– Думаю, ей по силам побить многолетний рекорд мира, который принадлежит Стефке Костадиновой (2,09 метра).

Напомним, в нынешнем сезоне Ласицкене прыгнула на 2,06 метра, обновив рекорд Бриллиантовой лиги.