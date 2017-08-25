Виктор Булатов: У «Спартака» есть шанс на третье место в группе Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов считает, что красно-белым будет трудно преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

- Спартаку» повезло в том плане, что есть реальный шанс занять третье место и продолжить выступление в еврокубках — только уже, правда, в плей-офф Лиги Европы.

Однако выйти на вторую строчку и попасть в 1/8 Лиги чемпионов будет уже очень сложно, учитывая нынешнюю форму красно-белых и то, что в составе, на мой взгляд, недостаточно футболистов для участия в самом престижном европейском турнире, - цитирует Булатова «Газета.ру».

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов красно-белые сыграют с испанской «Севильей», английским «Ливерпулем» и словенским «Марибором».

