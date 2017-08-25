«Нижний Новгород» объявил о переходе Колюшкина

Российский защитник Максим Колюшкин перебрался в «Нижний Новгород», сообщает клубная пресс-служба.

О деталях сделки, а также сроках соглашения не уточняется.

Если тебя вывели из одного состава, велика вероятность, что сразу примут в другой. Максим Колюшкин с нами! - https://t.co/O3CLBKbdrX pic.twitter.com/95cZ5xa9zA — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) 25 августа 2017 г.

В минувшем сезоне игрок выступал в составе «Автодора», где в среднем набирал 4,8 очка, 2 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата за 16 минут игрового времени.