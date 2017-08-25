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«Нижний Новгород» объявил о переходе Колюшкина

Источник:  БК «Нижний Новгород»Комментарии

Российский защитник Максим Колюшкин перебрался в «Нижний Новгород», сообщает клубная пресс-служба.

О деталях сделки, а также сроках соглашения не уточняется.

В минувшем сезоне игрок выступал в составе «Автодора», где в среднем набирал 4,8 очка, 2 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата за 16 минут игрового времени.

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