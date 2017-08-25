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Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» досталась сверхудачная группа

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Группа у «Локомотива» в Лиге Европы не просто удачная, а сверхудачная. Лучше не придумаешь! «Копенгаген» - это добротный клуб, но на своем региональном уровне. Он ничего не добивался и не смог пройти в групповой этап Лиги чемпионов, уступив «Карабаху». Эта команда вполне проходима для «Локомотива». «Шериф» - боевитая команда, выделяющаяся самоотдачей, и не более того. На таком качестве можно вытащить одну игру, а не весь групповой этап.

Когда я играл в Чехии, «Злин» в лучшем случае был середняком местного чемпионата. Ничего не поменялось и сейчас. «Злину», как и другим чешским клубам, присущи дисциплина, более атлетичный темповой футбол, чем у молдаван и датчан. Я думаю, что «Локомотив» не допустит недооценки и пройдет этих соперников без проблем. Все упирается в слаженность и быстроту выполнения задуманного на поле», - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Голосование: «Копенгаген», «Шериф», «Злин». Как выступит «Локомотив» в Лиге Европы?

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