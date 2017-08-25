Дмитрий Сычев: «Локомотиву» по силам выйти в плей-офф Лиги Европы

Нападающий «Казанки» Дмитрий Сычев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы. «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».

– В этой группе нет фаворитов. С каждой командой будет интересный матч. У «Локомотива» есть высокие шансы на выход в плей-офф. Я надеялся, что нам попадутся клубы из Англии или Италии, но с точки зрения перспективы «Локомотива» в еврокубках, жребий хороший.

– Эдер – серьезное приобретение для клуба?

– Считаю, что да. Он поможет команде. Главное, чтобы побыстрее адаптироваться.