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Дмитрий Сычев: «Локомотиву» по силам выйти в плей-офф Лиги Европы

Максим Молоков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Казанки» Дмитрий Сычев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы. «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин». 

– В этой группе нет фаворитов. С каждой командой будет интересный матч. У «Локомотива» есть высокие шансы на выход в плей-офф. Я надеялся, что нам попадутся клубы из Англии или Италии, но с точки зрения перспективы «Локомотива» в еврокубках, жребий хороший.

– Эдер – серьезное приобретение для клуба?
– Считаю, что да. Он поможет команде. Главное, чтобы побыстрее адаптироваться.

Голосование: «Копенгаген», «Шериф», «Злин». Как выступит «Локомотив» в Лиге Европы?

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