Дмитрий Булыкин: «Зенит» должен проходить как минимум до полуфинала Лиги Европы

Советник президента московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы.

«Локомотив» сыграет с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином». «Зенит» встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром».

– «Локомотив» не слабее по сравнению с остальными клубами. «Копенгаген» реально побеждать, хотя команда трудная. Самое главное – пройти в плей-офф, для этого надо играть первым номером и прессинговать. Цель в турнире – чем выше, тем лучше. Выйти из группы важно в экономическом вопросе, плюс, не стоит забывать, что это престижно. Если попадешь в плей-офф, то о тебе все узнают.

– Как оцениваете шансы «Зенита»?

– Питерцы хорошо укрепились. Им должно быть все равно, в какой группе и с кем играть. «Зенит» должен пройти как минимум до полуфинала с таким составом и бюджетом.