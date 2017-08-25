Зоран Лукич: Колюшкин получит достаточно игрового времени

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал переход в команду защитника Максима Колюшкина.



«Теперь в нашей банде сразу два Макса. Ситуация с первым — Максимом Григорьевым – требует терпения. Мы не хотим совершать прежних ошибок и форсировать его возвращение на паркет, поэтому даем возможность спокойно войти в тренировочный и игровой процесс. Его сможет подстраховать Максим Колюшкин, который только что вернулся из сборной России. Этот игрок за последние четыре года, к большому сожалению, не получал достаточно игрового времени в предыдущих коллективах и не раскрыл весь свой потенциал.

Сейчас он настроен доказать, что способен взять на себя важную роль в команде», — цитирует Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».

В минувшем сезоне Колюшкин выступал в составе «Автодора», где в среднем набирал 4,8 очка, 2 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата за 16 минут игрового времени.