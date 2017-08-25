Соломон Кверквелия: Группа хорошая, но надо выигрывать

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

- Группа хорошая, но надо выигрывать - если будем терять очки, будет тяжело. Наша команда может спокойно играть со всеми соперниками, нужно сделать максимальный результат. Кто станет нашим основным соперником за первое место в группе? Об этом можно будет говорить только после второго тура.

Мы сейчас думаем только о завтрашней игре с «Уралом». Когда настанет пора Лиги Европы, тогда будем разбирать соперников, тренер даст нам установку. Думаю, нормальная группа у нас получилась, - передает слова Кверквелии ТАСС.

Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».