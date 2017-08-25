Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Халл Сити- : -Болтон
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  ПСЖ- : -Сент-Этьен
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Масалитин: «Спартак» будет бороться за выход из группы

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для московского «Спартака».

«Марибор» выглядит явным аутсайдером, но на таких командах часто можно обжечься. «Ливерпуль» не такой грозный соперник, как «Манчестер Юнайтед», и играть с ними можно.

«Севилья» же недавно трижды кряду завоевала Лигу Европы, это очень хороший клуб. Но «Спартаку» реально побороться за второе-третье место», - цитирует Масалитина Rusfootball.Info.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Масалитин: ЦСКА нуждается в усилении составаБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для армейцев.Виктор Булатов: «Спартаку» необходим еще один нападающийБывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов уверен в том, что команде необходимо усилить линию атаки.Виктор Булатов: У «Спартака» есть шанс на третье место в группе Лиги чемпионовБывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов считает, что красно-белым будет трудно преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.Андрей Червиченко: «Спартак» будет бороться за Лигу Европы с «Марибором»Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о жеребьевке Лиги чемпионов.Леонид Федун: У «Спартака» есть все шансы выйти из группыВладелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Соломон Кверквелия: Группа хорошая, но надо выигрывать
Футбол
Виктор Булатов: У «Спартака» есть шанс на третье место в группе Лиги чемпионов
Футбол
Павлюченко получил травму и пропустит минимум две недели
Футбол
Илья Геркус: Все соперники в группе Лиги Европы «Локомотиву» по силам
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Валерий Масалитин
Валерий Масалитинвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости