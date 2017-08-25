Валерий Масалитин: «Спартак» будет бороться за выход из группы
Источник: Rusfootball.infoКомментарии
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для московского «Спартака».
«Марибор» выглядит явным аутсайдером, но на таких командах часто можно обжечься. «Ливерпуль» не такой грозный соперник, как «Манчестер Юнайтед», и играть с ними можно.
«Севилья» же недавно трижды кряду завоевала Лигу Европы, это очень хороший клуб. Но «Спартаку» реально побороться за второе-третье место», - цитирует Масалитина Rusfootball.Info.
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