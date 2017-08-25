Виктор Булатов: «Спартаку» необходим еще один нападающий
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов уверен в том, что команде необходимо усилить линию атаки.
- «Спартаку» нужен еще один нападающий, учитывая подверженность травмам нынешних игроков атаки. Не хватает надежного центрального защитника. И еще, наверное, не помешал бы атакующий полузащитник, который мог бы сыграть под нападающим и с краю, - цитирует Булатова «Газета.ру».
Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов красно-белые сыграют с
испанской «Севильей», английским «Ливерпулем» и словенским «Марибором».
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