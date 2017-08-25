Лев назвал состав сборной Германии на матчи с Чехией и Норвегией
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сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матчи отборочного турнира
чемпионата мира с Чехией и Норвегией.
Сборная Германии:
вратари: Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания), Кевин Трапп («ПСЖ», Франция);
защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия», Менхенгладбах), Бенджамин Хенрик («Байер»), Йонас Хектор («Кельн»), Матс Хуммельс, Никлас Зюле (оба – «Бавария»), Антонио Рюдигер («Челси», Англия);
полузащитники: Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Себастьян Руди (все – «Бавария»), Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль», Англия), Юлиан Дракслер («ПСЖ», Франция), Серж Гнабри («Хоффенхайм»), Леон Горецка («Шальке»), Сами Хедира («Ювентус, Италия), Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал», Англия), Амин Юнес («Аякс», Голландия);
форварды: Ларс Штиндль («Боруссия», Менхенгладбах), Тимо Вернер («Лейпциг»), Марио Гомес («Вольфсбург»).
Напомним, Германия сыграет с Чехией 1 сентября в Праге и Норвегией 4 сентября в Штутгарте.