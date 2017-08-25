Валерий Масалитин: ЦСКА нуждается в усилении состава

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для армейцев.



«Честно говоря, громкие прогнозы делаются каждый раз, и в итоге никак в плей-офф выйти не можем. Очевидно, есть явный лидер - «Манчестер Юнайтед». А «Бенфика», «Базель» и ЦСКА - команды приблизительно одного класса. Может, кто-то чуть посильнее, но не принципиально. Не думаю, что «Бенфика» находится на одном уровне с «красными дьяволами». Играть и обыгрывать их можно, а вот с «Манчестер Юнайтед» будет тяжеловато.



Если будет усиление состава, а не скамейки запасных в виде очередного легионера, это может помочь. Но нужен нападающий, нужен центральный полузащитник, защитник... чтобы ЦСКА достойно выступил на трёх фронтах, как мне кажется, нужно пять-шесть новых игроков.



Что касается противостояния с «Янг Бойз», то соперник вообще ничего не показал в двух матчах. Не понимаю, как они прошли киевское «Динамо». Но у ЦСКА есть свои проблемы, финансовые в том числе, не получается найти футболистов, которые подошли бы и усилили состав. «Бенфика», безусловно, не проходной соперник, но побороться с ними можно будет», - цитирует Масалитина Rusfootball.Info.