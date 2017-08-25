Юрий Семин: Если сыграем на сто процентов своих возможностей, то выйдем из группы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

- Сейчас очень сложно говорить, плохой или хороший жребий. Все будет зависеть от нас самих, от нашей готовности. Если сыграем на сто процентов своих возможностей, то выйдем из группы, - передает слова Семина официальный сайт УЕФА.

Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».