Молодежка «Рубина» обыграла «Тосно» и продлила беспроигрышную серию до шести матчей

В матче 8-го тура Молодежного первенства «Рубин» дома одержал победу над «Тосно» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Максим Лукоянов.

В турнирной таблице казанцы, проведя шесть игр, идут на втором месте с шестнадцатью очками. Тосненцы после восьми встреч, имея в активе восемь очков, занимают одиннадцатую позицию. Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в Москве против ЦСКА, «Тосно» 9 сентября дома сыграет с «Анжи».