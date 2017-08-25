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Молодежка «Рубина» обыграла «Тосно» и продлила беспроигрышную серию до шести матчей

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 8-го тура Молодежного первенства «Рубин» дома одержал победу над «Тосно» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Максим Лукоянов.

В турнирной таблице казанцы, проведя шесть игр, идут на втором месте с шестнадцатью очками. Тосненцы после восьми встреч, имея в активе восемь очков, занимают одиннадцатую позицию. Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в Москве против ЦСКА, «Тосно» 9 сентября дома сыграет с «Анжи».

Матч

Рубин (мол) - Тосно (мол) - 1:0 (0:0)

Голы

Лукоянов 86 (1:0).

Судья:

Виталий Дорошенко (Россия)

Место и дата

25 августа 14:00, Рубин, Онлайн-трансляция

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