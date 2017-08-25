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Константин Лепехин: «Зенит» трудно назвать фаворитом Лиги Европы

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепхин  прокомментировал победу сине-бело-голубых в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Утрехта».

- Ваше мнение от увиденного на поле.
- В целом, матч понравился и, наверное, «Зенит» больше заслужил прохода в групповой этап Лиги Европы, нежели «Утрехт», - цитирует Лепехина Rusfootball.Info - По крайней мере, в этом матче питерцы заслужили победу по всем компонентам. Как по количеству созданных моментов, так и в целом по ведению игры «Зенит» выглядел посильнее соперника. Уровень футболистов сине-бело-голубых на порядок выше игроков голландского клуба. Плюс ко всему, переполненный стадион был большим преимуществом для питерцев. Как и предполагалось, «Зенит» с первых минут взял матч под свой контроль и играл первым номером. Результат считаю закономерным. Хотя, конечно, была немного нервозная концовка, но по итогу вышло все нормально.

- На ваш взгляд, тяжелое противостояние против «Утрехта» говорит о силе соперника или о неполной готовности «Зенита»?
- В таких случаях всегда стоит отмечать силу соперника и какие-то проблемы «Зенита». И то, и другое создает сложности, которые мы могли с вами наблюдать в двухматчевом противостоянии против «Утрехта». Стоит отдать должное голландской команде, она достойно смотрелась на протяжении этих двух матчей. В их составе достаточно техничных и высококлассных футболистов. Голландцы очень неплохо смотрелись в атаке.

- Постепенно сложилось мнение о новичках Зенита?
- В принципе, да. Ясно то, что все эти футболисты соответствуют уровню «Зенита» и требованиям главного тренера Роберто Манчини. Я думаю, что они вместе с командой будут прогрессировать и расти. Конечно, среди них нет таких ярких футболистов как Халк или Данни, но все игроки надежные и качественные, и каждый находится на своем месте и приносит пользу команде.

- Вновь забивает Александр Кокорин. Мы наблюдаем за его перерождением?
- То, что Александр Кокорин сильный футболист, отмечалось давно. Также отмечалось, что он может себя реализовать. Надеюсь, что он начал себя реализовывать. Безусловно, стоит сказать о том, что его используют на той позиции, на которой ему самому комфортно. И, конечно, тут не обойтись без удачи. В любом забитом голе есть элемент фортуны.

- С таким составом «Зенит» можно назвать одним из фаворитов Лиги Европы?
- Сложно говорить. Я думаю, что идет становление команды. При любом раскладе этот турнир достаточно серьезный и говорить о том, что фаворит «Зенит» или нет пока очень сложно. Все-таки, команда только строится, и некоторые футболисты приехали в команду буквально неделю назад. В таких условиях, конечно, могут быть спады и нестабильность.

Матч

Зенит - Утрехт - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)

Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс

Предупреждения:

Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Как выступит «Зенит» в Лиге Европы?

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