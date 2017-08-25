Константин Лепехин: «Зенит» трудно назвать фаворитом Лиги Европы

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепхин прокомментировал победу сине-бело-голубых в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Утрехта».



- Ваше мнение от увиденного на поле.

- В целом, матч понравился и, наверное, «Зенит» больше заслужил прохода в групповой этап Лиги Европы, нежели «Утрехт», - цитирует Лепехина Rusfootball.Info - По крайней мере, в этом матче питерцы заслужили победу по всем компонентам. Как по количеству созданных моментов, так и в целом по ведению игры «Зенит» выглядел посильнее соперника. Уровень футболистов сине-бело-голубых на порядок выше игроков голландского клуба. Плюс ко всему, переполненный стадион был большим преимуществом для питерцев. Как и предполагалось, «Зенит» с первых минут взял матч под свой контроль и играл первым номером. Результат считаю закономерным. Хотя, конечно, была немного нервозная концовка, но по итогу вышло все нормально.



- На ваш взгляд, тяжелое противостояние против «Утрехта» говорит о силе соперника или о неполной готовности «Зенита»?

- В таких случаях всегда стоит отмечать силу соперника и какие-то проблемы «Зенита». И то, и другое создает сложности, которые мы могли с вами наблюдать в двухматчевом противостоянии против «Утрехта». Стоит отдать должное голландской команде, она достойно смотрелась на протяжении этих двух матчей. В их составе достаточно техничных и высококлассных футболистов. Голландцы очень неплохо смотрелись в атаке.



- Постепенно сложилось мнение о новичках Зенита?

- В принципе, да. Ясно то, что все эти футболисты соответствуют уровню «Зенита» и требованиям главного тренера Роберто Манчини. Я думаю, что они вместе с командой будут прогрессировать и расти. Конечно, среди них нет таких ярких футболистов как Халк или Данни, но все игроки надежные и качественные, и каждый находится на своем месте и приносит пользу команде.



- Вновь забивает Александр Кокорин. Мы наблюдаем за его перерождением?

- То, что Александр Кокорин сильный футболист, отмечалось давно. Также отмечалось, что он может себя реализовать. Надеюсь, что он начал себя реализовывать. Безусловно, стоит сказать о том, что его используют на той позиции, на которой ему самому комфортно. И, конечно, тут не обойтись без удачи. В любом забитом голе есть элемент фортуны.



- С таким составом «Зенит» можно назвать одним из фаворитов Лиги Европы?

- Сложно говорить. Я думаю, что идет становление команды. При любом раскладе этот турнир достаточно серьезный и говорить о том, что фаворит «Зенит» или нет пока очень сложно. Все-таки, команда только строится, и некоторые футболисты приехали в команду буквально неделю назад. В таких условиях, конечно, могут быть спады и нестабильность.