Богумил Паник: Помню, когда я тренировал «Лех», мы победили «Локомотив»
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главный тренер «Злина» Богумил Паник прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.
- У всех наших соперников замечательные стадионы. Помню, мы играли с «Локомотивом», когда я тренировал «Лех». Мы победили 2:1, - передает слова наставника чешской команды официальный сайт УЕФА.
Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».
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