Богумил Паник: Помню, когда я тренировал «Лех», мы победили «Локомотив»

Главный тренер «Злина» Богумил Паник прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

- У всех наших соперников замечательные стадионы. Помню, мы играли с «Локомотивом», когда я тренировал «Лех». Мы победили 2:1, - передает слова наставника чешской команды официальный сайт УЕФА.

Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».