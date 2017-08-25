Тренер «Спарты»: Караваев действительно может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Тренер «Спарты» Радослав Ковач подтвердил информацию о том, что защитник Вячеслав Караваев может перейти в «Локомотив».

«Да, действительно Караваев может продолжить карьеру в «Локомотиве». Речь не идет об аренде, если это случится, то будет полноценный трансфер. Сейчас клубы ведут переговоры по этому поводу», – приводит ТАСС слова Ковача.

Предположительно сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро.

Напомним, Караваев начал свой второй сезон в составе «Спарты». В прошлом году на его счету три гола в 27 матчах чемпионата Чехии.

Воспитанник ЦСКА раньше также играл на правах аренды за «Дуклу» и «Яблонец».

Отметим, что по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы «Локомотив» попал в одну группу с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».

Таблица трансферов РФПЛ