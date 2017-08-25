Андрей Червиченко: ЦСКА реально побороться за вторую путевку

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о жеребьевке Лиги чемпионов.

– Напомним соперников армейцев: «МЮ», «Базель» и «Бенфика».

– С «Юнайтед» все понятно. А вот за вторую путевку реально побороться. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии соперники подойдут. Сезон у них только начинается, а ЦСКА уже набрал ход. Здесь можно зацепить и важные очки на выезде. А в последнем домашнем матче с «Янг бойз» ЦСКА выглядел очень хорошо. И вообще, армейцы сейчас находятся в гораздо лучшем состоянии, чем «Спартак». «Спартак» очень плох. И тут еще команде придется разрываться на два фронта. Мне кажется, сейчас руководству надо определиться, на какой турнир сделать ставку. Иначе в своем нынешнем состоянии «Спартак» может провалиться в обоих турнирах, – сказал Червиченко «Советскому спорту».