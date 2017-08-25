Гильермо Ригондо: Ломаченко, так чего же мы ждем? (фото)

Двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо недоумевает, почему контракт на его бой с украинцем Василием Ломаченко еще не подписан.

- Так чего же мы ждем, Василий?

- Не имею понятия. Жду, когда дядя Боб (промоутер Боб Арум, представляющий интересы Ломаченко - прим. ред.) вселит в меня уверенность.

Такой саркастический диалог в виде картинки разместил Гильермо Ригондо в своем твиттере.

No confidence on their ESPN #1LBxLB at all. I hope if is going 2happen it gets done soon. I am on a rush 2fix that infamous ESPN LIST.🇨🇺🥊🇺🇦 pic.twitter.com/8nubN8Oe4o — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 24 августа 2017 г.

Ожидается, что поединок состоится 9 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

- Мы согласовали все спорные моменты. Думаю, теперь переговоры могут завершиться очень быстро. Гильермо может боксировать в любой категории от 122 до 130 фунтов, - рассказал промоутер Дино Дува, представляющий интересы кубинца.

Напомним, Гильермо Ригондо владеет чемпионским поясом WBA в категории до 55,2 кг, а Василий Ломаченко - чемпион WBO в весе до 59 кг.



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