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Гильермо Ригондо: Ломаченко, так чего же мы ждем? (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо недоумевает, почему контракт на его бой с украинцем Василием Ломаченко еще не подписан. 

- Так чего же мы ждем, Василий?

- Не имею понятия. Жду, когда дядя Боб (промоутер Боб Арум, представляющий интересы Ломаченко - прим. ред.) вселит в меня уверенность.

Такой саркастический диалог в виде картинки разместил Гильермо Ригондо в своем твиттере. 

Ожидается, что поединок состоится 9 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

- Мы согласовали все спорные моменты. Думаю, теперь переговоры могут завершиться очень быстро. Гильермо может боксировать в любой категории от 122 до 130 фунтов, - рассказал промоутер Дино Дува, представляющий интересы кубинца.

Напомним, Гильермо Ригондо владеет чемпионским поясом WBA в категории до 55,2 кг, а Василий Ломаченко - чемпион WBO в весе до 59 кг.

Боб Арум: Контракт на бой Ломаченко – Ригондо еще не подписан, но мы настроены оптимистично (видео)


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