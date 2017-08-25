Василий Карасев: Революции в игровом стиле «Зенита» не будет

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев рассказал об изменениях в команде в межсезонье.



«Нет, конечно, революции не будет, потому что не хочется менять тот стиль, который давал результат и с которым мы проходили так далеко. Поэтому команду мы подбирали под своё видение баскетбола. Конечно, в силу разных причин не всех игроков удалось удержать, но мы, я надеюсь, сумели собрать боеспособный состав. Правда, есть проблема, что он практически полностью обновился. Если есть костяк команды, то в него проще вводить новых игроков, объяснять им свою игровую философию, а сейчас у нас из старого состава осталось три-четыре человека, и пришли новые лидеры. Но у нас и работа соответствующая – даже в сложной ситуации сделать что-то хорошее.

Опыт есть, но только игры покажут, у кого действительно нервы в решающих матчах окажутся крепче. Еще раз повторюсь, что состав обновился на 80%, и это проблема. Да, мы подбирали людей, которые прошли серьезные битвы на высоком уровне: это, например, Симонович, Курич, другие ребята с опытом выступлений в больших лигах и национальных сборных. В этом отношении все должно быть в порядке. Но у нас есть и молодые игроки, и всегда хорошо, когда присутствует подобный сплав молодости и опыта», – цитирует Карасева официальный сайт «Зенита».