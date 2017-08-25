«Зенит» начнет выступление в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Македонии

Стал известен календарь матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы.

14 сентября: «Вардар» — «Зенит»

28 сентября: «Зенит» — «Реал Сосьедад»

19 октября: «Зенит» — «Русенборг»

2 ноября: «Русенборг» — «Зенит»

23 ноября: «Зенит» — «Вардар»

7 декабря: «Реал Сосьедад» — «Зенит».

Напомним, петербургский «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы-2017/18 в результате жеребьевки, которая прошла в Монако.



В группе L команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Расписание игр станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.

В сезоне-2016/17 петербуржцы заняли первое место в группе с АЗ, «Дандолком» и «Маккаби» (Тель-Авив). Сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала турнира, где по сумме двух матчей уступили «Андерлехту» (3:3 - гв).