Николай Бойлесен: «Локомотив» – очень сильная команда
Источник: ФК «Копенгаген»Комментарии
Защитник «Копенгагена» Николай Бойлесен прокомментировал
результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
«Я еще знаю не так много о наших противниках, но московский «Локомотив» - большой клуб, у которого очень сильная команда. Думаю, с ними у нас могут возникнуть проблемы.
О «Злине» я не знаю ничего, но мы встречались с клубами из Чехии и Словакии. В этих странах много талантливых футболистов», - приводит слова Бойлесена официальный сайт «Копенгагена».
Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».
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