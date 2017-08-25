Николай Бойлесен: «Локомотив» – очень сильная команда

Защитник «Копенгагена» Николай Бойлесен прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.



«Я еще знаю не так много о наших противниках, но московский «Локомотив» - большой клуб, у которого очень сильная команда. Думаю, с ними у нас могут возникнуть проблемы.

О «Злине» я не знаю ничего, но мы встречались с клубами из Чехии и Словакии. В этих странах много талантливых футболистов», - приводит слова Бойлесена официальный сайт «Копенгагена».

Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».