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Николай Бойлесен: «Локомотив» – очень сильная команда

Источник:  ФК «Копенгаген»Комментарии

Защитник «Копенгагена» Николай Бойлесен прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Я еще знаю не так много о наших противниках, но московский «Локомотив» - большой клуб, у которого очень сильная команда. Думаю, с ними у нас могут возникнуть проблемы.

О «Злине» я не знаю ничего, но мы встречались с клубами из Чехии и Словакии. В этих странах много талантливых футболистов», - приводит слова Бойлесена официальный сайт «Копенгагена».

Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».

Голосование: «Копенгаген», «Шериф», «Злин». Как выступит «Локомотив» в Лиге Европы?

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