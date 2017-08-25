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Григорий Дрозд: Мэйвезер будет издеваться над Макгрегором

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Российский боксер Григорий Дрозд выразил мнение, что Конор Макгрегор не сможет оказаться сопротивления Флойду Мэйвезеру.

«Я рад за парней, которые заработают огромные деньги. После этого можно заканчивать со спортом. Конкуренции мы не увидим. Макгрегор может наброситься, устроить бардак, пошуметь. Парень большой, и навыки есть. Но нельзя ставить вопрос «Кто сильнее?». Мэйвезер – недосягаемая величина. Он обладает такими навыками, которые Макгрегору не снились. Это будет избиение и издевательство. В любую секунду Мэйвезер будет делать то, что захочет.

Макгрегор может ударить ногой или сделать проход в ноги. Любую выходящую за рамки бокса вещь. Это порадует его фанатов, но составить конкуренцию Флойду – смешно»», — цитирует Дрозда «Мир Бокса».

Напомним, бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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