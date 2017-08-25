Мачей «Av3k» Кшиковски: Не думал, что когда-нибудь попаду в Virtus.pro

Игрок Virtus.pro по Quake Champions Мачей «Av3k» Кшиковски в интервью порталу организации рассказал о начале своей карьеры и о переходе в Virtus.pro.



«Я только сейчас понял, как давно это было. Когда в Польше случился «большой бум» интернет-кафе, я был еще подростком. Помню, как кафе ломились от посетителей, мы с друзьями были одними из них. В каждом интернет-кафе своя атмосфера, ведь у всех геймеров — разные вкусы и предпочтения в играх. В некоторых сидели заядлые контр-страйщики, в других — квакеры. В то время у нас не было единой игры, мы играли во все подряд — от фифы до симуляторов прыжков с лыжами и прочей ерунды. В основном, чтобы развеять скуку во время занятий по информатике. Однажды мой друг рассказал мне про Quake и убедил сыграть. Я сразу полюбил эту игру и посвящал ей все больше и больше времени. Со временем появились мелкие турниры — типа PGA. Призовых хватало ровно на поездку туда и на мелкие карманные расходы. Всякие призы типа мышек, клавиатур и мониторов мы продавали знакомым. Игровое сообщество быстро развивалось, турниры становились все более масштабными, а призовые — более заманчивыми. Вскоре появились и международные соревнования, где выигрыш затмевал все то, что мы получали раньше. Со временем появились спонсоры, контракты, первые официальные зарплаты. Я понял, что все серьезно, что это не просто игра.



Я считаю, что на данный момент приглашение в VP – одно из самых престижных предложений для любого игрока. Не думал, что когда-нибудь попаду в команду, ведь в VP уже есть один отличный игрок. Когда я победил в региональном турнире в Англии и прошел одновременно и в Duel, и в Sacrifice турниры на QuakeCon, у меня появилась эта возможность. Диалог о вступлении я вел с Романом, генеральным менеджером Virtus.pro, но первым мне подкинул эту идею NEO. Уверен, что Cypher тоже замолвил за меня словечко, ведь мы не один раз играли вместе. Я хотел бы поблагодарить всех тех, благодаря кому я сейчас состою в Virtus.pro».



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