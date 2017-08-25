«Локомотив» стартует в Лиги Европы матчем в Дании

«Локомотив» дома обыграл «Урал» в матче восьмого тура молодежного первенства России со счетом 2:0.

«Локомотив» дома обыграл «Урал» в матче молодежного первенства «Локомотив» дома обыграл «Урал» в матче восьмого тура молодежного первенства России со счетом 2:0.

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Утрехтом» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Геннадий Орлов: Нынешний «Зенит» слабее прежнего, с Халком Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Утрехтом» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Игорь Суркис: «Динамо» докажет, что является командой выше классом, чем «Янг Бойз»

Игорь Суркис: «Динамо» докажет, что является командой выше классом, чем «Янг Бойз» Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.