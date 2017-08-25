«Локомотив» стартует в Лиги Европы матчем в Дании
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Стал известен календарь «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы.
1 тур
14 сентября
«Копенгаген» — «Локомотив»
2 тур
28 сентября
«Локомотив» — «Злин»
3 тур
19 октября
«Шериф» — «Локомотив»
4 тур
2 ноября
«Локомотив» — «Шериф»
5 тур
23 ноября
«Локомотив»— «Копенгаген»
6 тур
7 декабря
«Злин» — «Локомотив».
Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин».
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