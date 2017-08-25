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Роберто Бордин: Будем доказывать, что «Шериф» может достойно играть на самом высоком уровне

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

- Выход в групповой этап Лиги Европы УЕФА - большое достижение для нас. Мы очень довольны. Предпочтений при жеребьевке лично у меня не было. В этом турнире все соперники сильны. Мы будем доказывать, что «Шериф» может достойно играть на самом высоком уровне, - передает слова наставника молдавского клуба официальный сайт УЕФА.

Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотиву» достались в соперники датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин». Первый матч подопечные Юрия Семина проведут 14 сентября в Дании против «Копенгагена».

Голосование: «Копенгаген», «Шериф», «Злин». Как выступит «Локомотив» в Лиге Европы?

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