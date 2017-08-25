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Дмитрий Аленичев: «Зенит» - фаворит в РФПЛ

Источник:  Itasportpress.itКомментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что «Зенит» является на данный момент главным претендентом на чемпионство в РФПЛ.

«Коллектив «Зенита» сейчас складывается из аргентинского костяка, много игроков из Южной Америки. Без всякого сомнения, они являются фаворитами в борьбе за победу в чемпионате России, тем более что сейчас они уже на много очков опережают ЦСКА и «Спартак». Я думаю, что «Зенит» сможет еще больше увеличить отрыв от соперников в турнирной таблице», — цитирует Аленичева ITASportPress.

Напомним, после семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 19 очков.

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