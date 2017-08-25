Участники турнира и гости праздника смогут побывать на мастер-классах и автограф-сессии звезд футбола, попробовать силы в футбольном фристайле и спортивных конкурсах.



Фестиваль «Россия любит футбол!» пройдет в «Лужниках» 16 сентября этого года. В рамках праздника запланирован любительский турнир, в котором примут участие около 650 юношеских и молодежных команд из Москвы и других городов. Свыше 10 тысяч футболистов в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17–20 лет, 21 год и старше будут биться с самого утра на одиннадцати полях одновременно за кубок движения «Россия любит футбол!». Для девушек будет предусмотрена одна общая категория.



Регистрация участников будет открыта на сайте rlffest.ru с 28 августа.



Если вам всего этого мало, добро пожаловать к главной сцене на Престижной Аллее, где весь день будут выступать самые популярные исполнители последних лет. По всей территории фестиваля вы найдете многочисленные развлечения, подчас неожиданные. Это площадка для воркаута, квесты, открытые уроки по баланс-борду, футфристайлу и панна-футболу с Иваном Сапрыкиным, создателем движения уличного футбола в России, мастер-классы известных футболистов, тематические конкурсы и активные игры на футбольную тематику для самых маленьких. После футбольных матчей всех участников будет ждать зона восстановления и реабилитация, где каждый сможет получить консультацию по технике кинезиотейпирования.



На маркете фестиваля будут представлены десятки корнеров с футбольной и спортивной атрибутикой, сувенирами, одеждой от известных российских брендов, фудкорты с популярными стритфуд проектами и площадками для пикника.



По мнению посла движения «Россия любит футбол!», члена исполкома Российского футбольного союза (РФС), бывшего игрока сборной России Алексея Смертина, проведение такого массового фестиваля поможет создать нужную атмосферу в преддверии старта чемпионата мира 2018 года. «Мероприятие будет массовым, и через эту активность мы можем донести до людей, что нужно быть здоровым, любить спорт».



Организаторы фестиваля «Россия Любит Футбол!» - Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» Департамента спорта и туризма города Москвы, общественное движение «Россия Любит Футбол!». Оператор проекта – международное коммуникационное агентство Eventica. Партнер фестиваля – ИД «Советский Спорт».



«Россия Любит Футбол!» (далее РЛФ) - общественное движение, официальный старт которому был дан 19 апреля 2016 года заместителем председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президентом Российского футбольного союза В.Л. Мутко совместно с президентом FIFA Джанни Инфантино во время его первого визита в Россию. РЛФ призвано популяризовать футбол, увлечь и заинтересовать самую широкую аудиторию игрой, любимой миллионами людей по всей России. Присоединиться к движению может любой желающий, независимо от возраста, рода занятий и географии проживания.





