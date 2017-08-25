Александр Мостовой: Пару месяцев назад кричали, что «Спартак» в порядке, и вдруг понадобилось усиление

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, московский «Спартак» на данной стадии турнира сыграет с «Ливерпулем», «Севильей» и словенским «Марибором».

– Если «Спартак» не усилится до конца трансферного окна, что делать команде в Лиге чемпионов?

– Нынешний состав выиграл чемпионат страны. Они имеют полное право выступить в этом турнире. Если рассуждать в подобном ключе, что тогда говорить о том же «Мариборе» или «Карабахе»?



Например, в прошлом году многие не понимали, что делать «Ростову» в Лиге Европы с таким составом. В итоге, вы помните, что из этого вышло. Я смеялся над этими людьми, потому что нельзя так говорить. И последний пример – сколько лет ЦСКА выходит в групповой этап? И что? Какое они место занимают?



– Но ведь все понимают, что «Спартаку» нужно качественное усиление перед Лигой чемпионов.

– Хорошо. Поставим вопрос так: пару месяцев назад, когда команда выиграла золотые медали РФПЛ, слово «усиление» никто не говорил. Все кричали, что игроки в порядке. Провалили несколько матчей, и вдруг понадобилось усиление. Хорошо, даже если команде нужны новички, на какую позицию их приглашать?

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