Жозе Моуринью: Моим командам доводилось играть против ЦСКА, я знаю стиль этой команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

- Думаю, у «Манчестер Юнайтед» опасная группа, если посмотреть на недавнее прошлое команды. Мы проиграли «Базелю», в двух матчах не смогли победить «Бенфику».

С ЦСКА мы тоже в последний раз сыграли 0:0, 1:0 или что-то подобное. Я никогда не играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, но, конечно, я представляю качество их игры. Против ЦСКА мне приходилось играть пару раз, и я также играл с «Базелем». Я знаю их стадионы, атмосферу на них и стиль игры соперников, - заявил Моуринью.

Напомним, ЦСКА, «МЮ», «Бенфика» и «Базель» сыграют в группе А.



