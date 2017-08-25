Златан Ибрагимович: Только я решаю, когда все в моей карьере закончится

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович обратился к тем болельщикам, которые считали его неспособным вернуться на поле после травмы крестообразных связок.

«Для меня нет ничего страшного в вызовах судьбы. Я с ними сталкиваюсь на протяжении всей жизни и всегда их превосходил. Люди много говорили, что мне стоит закончить играть на высоком уровне, что у меня нет жажды к победам. Но только я один решаю, когда мне закончить, и никто другой.

У меня нет вариантов сдаться, я всегда упорно тружусь над собой и чувствую себя сильным. Сильным настолько, чтобы одеть футболку своего клуба и выйти на поле с прежними мечтами и надеждами. Путешествие продолжается», - написал Ибрагимович в своем инстаграме.