Александр Кокорин: «Зениту» по силам преодолеть групповой этап Лиги Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Считаю, что нам попалась хорошая группа. Все соперники более или менее известные, кроме «Вардара», с ним ничего непонятно. «Зениту» по силам выйти из такой группы в плей- офф», - цитирует Кокорина ТАСС.

В группе L команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Расписание игр станет известно позднее.

Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.