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Александр Кокорин: «Зениту» по силам преодолеть групповой этап Лиги Европы

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Считаю, что нам попалась хорошая группа. Все соперники более или менее известные, кроме «Вардара», с ним ничего непонятно. «Зениту» по силам выйти из такой группы в плей- офф», - цитирует Кокорина ТАСС.

В группе L команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Расписание игр станет известно позднее.

Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.

Голосование: «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Как выступит «Зенит» в Лиге Европы?

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