Хэмилтон стал лучшим во второй практике на «Гран-при Бельгии», Квят - 15-й
В Спа состоялась вторая тренировочная сессия в рамках Гран-при Бельгии-2017.
Лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым
стал гонщик «Феррари» Кими Райкконен, а замкнул первую тройку напарник Хэмилтона финн Валттери
Боттас.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-е время. Пилот «Уильямса» Фелипе Масса пропустил тренировку из-за замены шасси.
В субботу состоятся квалификационные заезды, а в воскресенье, 27 августа состоится гонка.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Вторая практика
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:44.753
2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.262
3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.427
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.472
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.482
6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.319
7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.688
8. Эстебан Окон (Force India) +1.720
9. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.808
10. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.917
11. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.990
12. Серхио Перес (Force India) +2.231
13. Ромен Грожан (Haas) +2.532
14. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.550
15. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.697
16. Кевин Магнуссен (Haas) +2.803
17. Лэнс Стролл (Williams) +3.108
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.461
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +4.972
20. Фелипе Масса (Williams) — без времени.