Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 1Трактор
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Халл Сити- : -Болтон
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  ПСЖ- : -Сент-Этьен
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Суркис: «Динамо» докажет, что является командой выше классом, чем «Янг Бойз»

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Соперников я воспринял абсолютно нормально, это же не первая жеребьевка в нашей жизни. Со всеми командами нужно играть. Говорить о том, что мы лидеры, потому что оказались в числе сеянных команд и находимся на первом месте, я бы не стал. Все мы прекрасно помним наши матчи с «Янг Бойз», когда после первой игры в Киеве были уверены, что пройдем дальше, а получилось все наоборот. Поэтому нужно выходить на поле и бороться с первой до последней минуты, доказывать свое превосходство не на словах, а на деле.

Еще одна возможность встретиться с «Янг Бойз»? Я бы не назвал большим подарком играть на искусственном поле, ведь мы постоянно выступаем на натуральных. Хочется, чтобы присутствовали не реваншистские настроения, а чтобы ребята классом своей игры доказали и себе, и болельщикам, что неудача со швейцарцами в квалификации Лиги чемпионов была случайностью. А они в футболе бывают часто. Конечно, если не испытываешь желания реванша, то спортом нечего и заниматься, но следует думать не о том, чтобы отомстить, а чтобы доказать, что ты выше классом. Конечно, для всех это неожиданность, что мы во второй раз за короткое время встречаемся с этой командой. Мы уж там играли и знаем, что это хорошо организованный коллектив. Но если мы хотим за что-то бороться, такие команды должны проходить и выходить в еврокубковую весну. Перед командой однозначно такая задача будет поставлена», — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы «Динамо» сыграет со швейцарским «Янг Бойз», сербским «Партизаном» и албанским «Скендербеу».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Орлов: Нынешний «Зенит» слабее прежнего, с ХалкомКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Утрехтом» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.Александр Кокорин: «Зениту» по силам преодолеть групповой этап Лиги ЕвропыНападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.Роберто Бордин: Будем доказывать, что «Шериф» может достойно играть на самом высоком уровнеГлавный тренер «Шерифа» Роберто Бордин прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.«Локомотив» стартует в Лиги Европы матчем в ДанииСтал известен календарь «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы.Стиль как затмение. Что на самом деле погубило «Краснодар»Стиль как затмение. Что на самом деле погубило «Краснодар»Четырех забитых голов в противостоянии с «Црвеной Звездой» не хватило «Краснодару» для попадания в групповой этап Лиги Европы.
Футбол
Роберто Бордин: Будем доказывать, что «Шериф» может достойно играть на самом высоком уровне
Футбол
«Локомотив» стартует в Лиги Европы матчем в Дании
Бокс
Гильермо Ригондо: Ломаченко, так чего же мы ждем? (фото)
Футбол
«Зенит» начнет выступление в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Македонии
все новости
Янг Бойз
Янг Бойзкалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Игорь Суркис
Игорь Суркисвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости