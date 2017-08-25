Федор Лапин: Бросать парня из ММА в бокс… Можно взять Роналду и попросить сыграть в волейбол

Известный российский тренер Федор Лапин поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- У каждого есть шансы. Говорится же, что даже незаряженное ружье раз в год может выстрелить. Вот этот случай и подходит для Макгрегора. Бросать парня из ММА в бокс… Это разные виды спорта. Так можно, например, взять Криштиану Роналду, Леброна Джеймса и попросить их сыграть в волейбол. Ведь везде присутствует мяч. Это только шоу.

В Мэйвезера не попали (Сауль) Альварес, Мэнни Пакьяо, Мигель Котто и другие неплохие ребята. Так почему должен попасть Макгрегор? Да, Флойд не боксировал два года, но он постоянно держит себя в форме. Для всех Мэйвезер – мужик, который бросается деньгами, а для тех, кто его немного больше знает, это интеллигентный боксер, который создан для этого спорта, - передает слова Лапина «Р-Спорт».

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.