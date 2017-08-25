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Александр Мостовой: Победа «Спартака» над «Ливерпулем»? Чудеса случаются

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, московский «Спартак» на данной стадии турнира сыграет с «Ливерпулем», «Севильей» и словенским «Марибором».

– Можете представить себе победу «Спартака» на «Энфилде»?
– На сегодняшний день не могу, однако, чудеса случаются. Если отталкиваться от игры, то я не вижу причин, по которым красно-белые смогут на выезде обыграть «Ливерпуль». Но бывает так, что команда отбивается весь матч, а потом один удар – и все.

– Юрген Клопп поведал о преимуществе «Спартака» перед «Ливерпулем». По словам немецкого специалиста, красно-белые уже «вошли» в сезон, чего не скажешь об английском клубе. Как расценивать его заявление?
– Это классические футбольные фразы. Не только Клопп, любой специалист скажет то же самое. Сейчас нужно думать об игре и составах. На данный момент я вижу, что в стане «красных» есть игроки, которые могут решить исход матча.

Александр Мостовой: Пару месяцев назад кричали, что «Спартак» в порядке, и вдруг понадобилось усиление

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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