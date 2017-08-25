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Игорь Игнатушкин: ЦСКА стал более креативным

Источник:  ИзвестияКомментарии

Нападающий московского «Динамо» Игорь Игнатушкин прокомментировал победу на «Витязем» и поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

«Матч с «Витязем»? В целом доволен игрой. Матч мы начали неплохо. Возможно, потом немного успокоились. Я не знаю, как по-другому назвать то, что произошло с нами в концовке второго периода. Допустили минутный спад, и соперник тут же забросил нам две подряд шайбы. Но мы не стали опускать руки: в третьем периоде имели много моментов, перехватили инициативу, могли выиграть в основное время, но не реализовали своих шансов. Продолжаем работать, через несколько игр придет уверенность в себе, и команда будет играть более стабильно.

Как играется в звене с Алексеевым и Брюквиным? У нас неплохое взаимопонимание, налажена «химия». Но есть над чем работать. Мы с ребятами контактируем, обсуждаем игровые моменты на тренировках, вносим коррективы. Уже неплохо взаимодействуем, дополняем. Нащупываем игру. Я бы не сказал, что их надо чему-то учить. Ребята уже обученные. Нужно просто помочь им, чтобы они поострее играли, будучи крайними нападающими. Где-то я должен подкрикнуть им, подсказать, как действовать. Ребята работают от души, стараются, у всех глаза горят, и нельзя кого-то упрекнуть в неправильном отношении к делу. Отдельные ошибки будут, это нормально. Не ошибается тот, кто на трибуне сидит.

Матч с ЦСКА? Видно, что команда играет по-другому, в отличие от времен Квартальнова. Сейчас, при Никитине, ЦСКА стал более креативным. Раньше они больше давили соперника, активно работали на всех участках площадки. А теперь они больше держат шайбу, комбинируют. Уверен, наш тренерский штаб разберет их игру и объяснит, как противостоять «армейцам», нейтрализовать их сильнейших игроков. Посмотрим, что из этого выйдет. «Армейцы» освежают состав. А мы играем с той обоймой игроков, которая есть. Пять пятерок. Если тренеры посчитают нужным кого-то заменить, они это сделают. Но каждый из нас будет выходить и биться за победный результат», — цитирует игрока газета «Известия».

Матч

Динамо - Витязь - 4:3 Б. (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Семёнов (Сёмин, Головков), 3:13 (0:1 - бол.). Комаров (Варнаков, Вишневский), 6:46 (1:1 - бол.). Алексеев (Игнатушкин, Волков), 19:20 (2:1). Копейкин (Горак, Манкинен), 37:23 (2:2). Панков (Яценко), 38:28 (2:3). Тарасов (Хиетанен, Карсумс), 43:11 (3:3 - бол.).

Победный буллит:

Хиетанен - 4:3.

Место и дата

23 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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