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Владимир Маркин: Английские болельщики должны показать в Москве пример достойного поведения

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин выразил мнение, что болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» не доставят проблем российским правоохранительным органам.

«Как раз и проверим, кто агрессивней - российские или британские болельщики. Учитывая предыдущий опыт, могу сказать: уж кому-кому, но только не англичанам нас учить и воспитывать, как нужно себя вести. Пускай приедут и покажут именно здесь, в Москве, что изменилось с тех пор, как из-за поведения болельщиков за рубежом все английские клубы были полностью лишены права участия в еврокубках.

Английским болельщикам, если хотят просто поболеть за команду и уехать живыми-здоровыми, рекомендую только одно - не проявлять никакой агрессии и уж тем более не нарушать законы РФ и нормы международного права.

Если чего-то опасаться, конечно, лучше сидеть дома, но, если вы собираетесь в гости и тем более выехать в другую страну, нужно быть щепетильными и острожными, нужно соблюдать нормы поведения, не проявлять агрессии и уж тем более не нарушать законов страны. Тогда вы полностью находитесь под охраной закона этого государства. А если бегать по городу, как обезьяна с гранатой, и возмущаться, если тебя заберут в участок, то, конечно, ни одна страна не будет за тебя заступаться, никто не возьмет на себя такую головную боль», - цитирует Маркина ТАСС.

Напомним, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов, 26 сентября со «Спартаком» и 27-го с ЦСКА, соответственно. 

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