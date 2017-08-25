Геннадий Орлов: Нынешний «Зенит» слабее прежнего, с Халком

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Утрехтом» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Если говорить о международных матчах, то мы видели, как трудно было играть с голландцами. Никто же не называл «Утрехт» фаворитом, однако еле прошли его. «Зенит» сегодня не является даже той командой — с Халком во главе.

Нынешний «Зенит» слабее. Он только набрал перспективных футболистов, в том числе из Аргентины. Заиграл Кокорин, приобрели хорошего вратаря Лунева, а на самом деле если «Зенит» будет играть спустя рукава, то может проиграть. Успех будет только с самоотдачей на каждом участке поля и каждого игрока. Такая самоотдача была вчера», — заявил Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».