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Геннадий Орлов: Нынешний «Зенит» слабее прежнего, с Халком

Источник:  Телеканал «Санкт-Петербург»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Утрехтом» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Если говорить о международных матчах, то мы видели, как трудно было играть с голландцами. Никто же не называл «Утрехт» фаворитом, однако еле прошли его. «Зенит» сегодня не является даже той командой — с Халком во главе.

Нынешний «Зенит» слабее. Он только набрал перспективных футболистов, в том числе из Аргентины. Заиграл Кокорин, приобрели хорошего вратаря Лунева, а на самом деле если «Зенит» будет играть спустя рукава, то может проиграть. Успех будет только с самоотдачей на каждом участке поля и каждого игрока. Такая самоотдача была вчера», — заявил Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Матч

Зенит - Утрехт - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)

Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс

Предупреждения:

Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Как выступит «Зенит» в Лиге Европы?

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