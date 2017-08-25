«Локомотив» дома обыграл «Урал» в матче молодежного первенства

Роберто Бордин: Будем доказывать, что «Шериф» может достойно играть на самом высоком уровне

Роберто Бордин: Будем доказывать, что «Шериф» может достойно играть на самом высоком уровне Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Стал известен календарь «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы.

«Локомотив» стартует в Лиги Европы матчем в Дании

«Локомотив» стартует в Лиги Европы матчем в Дании Стал известен календарь «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы.