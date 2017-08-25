«Локомотив» дома обыграл «Урал» в матче молодежного первенства
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Локомотив» дома обыграл «Урал» в матче восьмого тура молодежного первенства России со счетом 2:0.
У «Локомотива» забитыми мячами отметились Алексей Миронов и Илья Рубцов.
Добавим, что матч основных команд состоится в субботу, 26 августа, в Москве. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Матч
Локомотив (мол) - Урал (мол) - 2:0 (0:0)
Голы
Миронов 65 (1:0). Рубцов 81 (2:0).
Судья:
Всеволод Жариков (Россия)
Место и дата
25 августа 15:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция
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