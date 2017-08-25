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В Москве открылся крупнейший в России вейк-парк

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Ко Дню города в Москве открылся крупнейший в России вейк-парк. Об этом сообщает «Российская газета».

Как сообщает издание, на площади Революции появились два бассейна, длинной по 25 и 50 метров и шириной 11 метров, вместе они составили вейк-парк для экстремальных водных видов спорта. Объем парка около 1000 тонн, а глубина 1 метр. Бассейны соединяют фигуры, напоминающие склоны, всего здесь восемь фигур, по ним можно скользить и перемещаться из одного бассейна в другой.

Отмечается, что освоить новые виды спорта смогут все желающие в возрасте от 12 до 60 лет, дети до 18 лет допускаются к участию в спортивных мастер-классах только в сопровождении взрослых.

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