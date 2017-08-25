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Бранислав Иванович: Интересно будет сыграть против «Вардара»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Тяжелая группа. Есть серьезные команды из серьезных чемпионатов. Я лучше всего знаю «Вардар». Это тоже серьезный соперник. Всегда трудно играть против испанских команд. Норвежцы традиционно уделяют большое внимание еврокубкам. От погоды там многое зависит. Будет интересно. При этом мы должны сделать все, чтобы пройти эту группу.

Что касается лично меня, то мне, наверное, интереснее всего будет встретиться с «Вардаром». Но впереди игра с «Ростовом». Надеюсь, успеем восстановиться и все будет в порядке. Сейчас эта игра — одна из самых важных в чемпионате. И будет очень серьезной», — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».

Голосование: «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Как выступит «Зенит» в Лиге Европы?

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