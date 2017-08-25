Брэндон Ип: Матч с «Ак Барсом» стал хорошей проверкой для «Куньлуня»

Нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип остался доволен первыми матчами своей команды в стартовавшем регулярном чемпионате КХЛ.

- Могу сказать, что доволен тем, как сложились первые матчи, а особенно стартовый – с ХК «Сочи». Мы победили, я забил. Достойно выглядели с «Ак Барсом», и хотя «Куньлунь» проиграл, матч стал хорошей проверкой для нашей команды. Мы сделаем выводы, и не будем допускать таких ошибок, - передает слова форварда «Р-Спорт».